Casal ferido em despiste de moto no Funchal

Uma moto despistou-se esta tarde na Travessa do Lazareto, no Funchal.

Deste acidente resultaram dois feridos, que foram socorridos no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O homem, de 43 anos, apresentava escoriações nos braços e numa perna. Já a mulher, de 39 anos, tinha escoriações numa perna.

Ambos foram transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.