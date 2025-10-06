Casal ferido em despiste de moto no Funchal
Uma moto despistou-se esta tarde na Travessa do Lazareto, no Funchal.
Deste acidente resultaram dois feridos, que foram socorridos no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.
O homem, de 43 anos, apresentava escoriações nos braços e numa perna. Já a mulher, de 39 anos, tinha escoriações numa perna.
Ambos foram transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
