 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Mulher fica inconsciente na via pública

None

Uma mulher de 56 anos sentiu-se mal na via pública, pelas 12h15 deste terça-feira, acabando por perder os sentidos na Praça do Município, no Funchal.

Alertados para esta ocorrência, os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se para o local com uma ambulância, contudo chegaram a mulher já se encontrava consciente. 

Foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo