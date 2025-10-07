Mulher fica inconsciente na via pública
Uma mulher de 56 anos sentiu-se mal na via pública, pelas 12h15 deste terça-feira, acabando por perder os sentidos na Praça do Município, no Funchal.
Alertados para esta ocorrência, os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se para o local com uma ambulância, contudo chegaram a mulher já se encontrava consciente.
Foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
