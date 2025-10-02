Colisão na via rápida causou um ferido

Dois carros colidiram ontem à noite na via rápida, no sentido Funchal-Santa Cruz, na zona do Caniço de Baixo.

Deste aparatoso acidente resultou um ferido, um homem que com cerca de 50 anos, que foi assistido pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, por volta das 21h30.

O sinistrado foi posteriormente transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.

A Vialitoral também esteve no local.