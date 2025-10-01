Motociclista ferido após despiste na Via Rápida
O acidente ocorrido esta manhã à entrada da Vida Rápida no nó do Esmeraldo, em São Martinho, envolveu um motociclista, que se terá despistado.
Do acidente, ocorrido pelas 7h52, resultou então num ferido, um homem com cerca de 35 anos de idade, que apresentava escoriações e queixava-se de dores na zona lombar.
Foi socorrido e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal.
Acidente e trânsito intenso congestionam tráfego
Um acidente ocorrido na entrada da Via Rápida no nó do Esmeraldo, mais precisamente no sentido Machico - Ribeira Brava, está a condicionar fortemente o trânsito nesta manhã de quarta-feira.
O acidente causou cerca de 1,5 km de congestionamento nos dois sentidos, uma vez que as viaturas a abrandar no sentido oposto (Ribeira Brava - Machico), causaram ou pioraram um congestionamento que se prolongou ate ao nó de Câmara de Lobos.
