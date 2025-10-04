 DNOTICIAS.PT
Queda de pinheiro na ER 223 obstruiu via

Foto Facebook/ Junta de Freguesia de Fajã da Ovelha 

A queda de um pinheiro, esta manhã, na Estrada Regional (ER) 223, perto da rotunda das Faias, obstruiu uma das vias das faixa da rodagem. 

Segundo a Junta de Freguesia da Fajã da Ovelha, populares procederam à remoção dos ramos para desimpedir uma das vias.

"O presidente contactou as entidades competentes e acompanhou os trabalhos de remoção do pinheiro e procedeu à sinalização do local", refere uma publicação nas redes sociais da junta. 

