Motociclista ferido em colisão com carro na Via Rápida

Um motociclista ficou ferido, esta tarde, na sequência de uma colisão entre uma mota e um veículo ligeiro, ocorrida na Via Rápida, na subida do Caniço, no sentido Santa Cruz - Funchal.

Foto DR

Com ferimentos ligeiros, o motociclista foi socorrido pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que mobilizaram para o local oito elementos, auxiliados por duas viaturas.