CDS diz que "Câmara de Lobos merece uma melhor governação autárquica"

O CDS afirma que os candidatos do PSD descobriram que "há muita coisa que está mal em Câmara de Lobos e que há muito por fazer".

Em nota à imprensa, o CDS diz que "são bem-vindos à realidade", mas estranha que "muitas destas pessoas, que são autarcas há anos, só agora tenham acordado para a situação do concelho".

Os candidatos do CDS dão os exemplos da "falta de habitação, dos constrangimentos do trânsito, da toxicodependência, da insegurança pública, dos atentados ao ambiente e à paisagem, da falta de caminhos agrícolas e apoios à agricultura e do abandono dos apoios aos pescadores, como no varadouro da baía".

O CDS diz que "com o dinheiro existente é possível fazer mais e melhor para melhorar a qualidade de vida das pessoas de todas as freguesias de Câmara de Lobos".

Os candidatos do CDS não têm dúvidas de que "Câmara de Lobos merece uma melhor governação autárquica".