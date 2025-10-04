"O CDS é uma alternativa construtiva para gerir Câmara de Lobos", declarou hoje o líder do CDS, no município.

No dia do concelho, José Manuel Rodrigues esteve hoje com as equipas de campanha do CDS e lembrou "o passado de serviço do partido nas Assembleias de Freguesia, na Assembleia Municipal e na Câmara".

Em nota à imprensa, Rodrigues enalteceu o desempenho dos antigos vereadores, Roberto Rodrigues, João Paulo Santos e Amílcar Figueira como vereadores e o excelente trabalho que realizaram ao serviço das legítimas aspirações das populações".

"Temos agora o Lídio Aguiar, um grande quadro do CDS à frente da nossa lista para a Câmara, uma pessoa com valores e ideias para todas as freguesias do concelho", acrescentou Rodrigues.

"O CDS faz política pela positiva e por cada problema que denuncia apresenta uma solução e é este caminho de responsabilidade que vamos prosseguir na Madeira", afirmou o líder do CDS.

Rodrigues diz que apesar do desenvolvimento do concelho " persistem desigualdades inaceitáveis em Câmara de Lobos, a habitação é um problema que precisa de ser resolvido, sobretudo para os mais jovens, há questões de mobilidade que precisam de solução" e acrescentou que "é preciso descentralizar o investimento público e privado da baixa do concelho e as atividades culturais e recreativas para as outras freguesias e para as zonas altas da freguesia de Câmara de Lobos".

O presidente do CDS disse também que "é preciso atacar sem complexos e preconceitos o problema da toxicodependência, muitas vezes gerador de insegurança em Câmara de Lobos".

O CDS concorre com listas próprias a todos os órgãos autárquicos de Câmara de Lobos.