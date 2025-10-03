CDS apresenta Amílcar Figueira como candidato à Junta de Freguesia de Câmara de Lobos

O CDS-PP "anuncia a candidatura de Amílcar Figueira à presidência da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, a maior freguesia do concelho e também aquela onde persistem desafios mais complexos e exigentes", refere uma nota divulgada esta manhã.



Recordando que Amílcar Figueira tem "uma vasta experiência de serviço público", tendo iniciado "o seu percurso autárquico na Junta de Freguesia do Estreito, onde consolidou os valores da proximidade, do compromisso e da dedicação à comunidade. Mais recentemente, desempenhou funções como vereador na Câmara Municipal de Câmara de Lobos, aprofundando o seu conhecimento sobre as necessidades, oportunidades e dificuldades que marcam o concelho".

Hoje coloco essa experiência e essa vontade de servir ao dispor de todos os câmara-lobenses. Conheço profundamente a freguesia e sinto-me preparado para defender o seu futuro. Queremos uma freguesia mais limpa, organizada, segura e solidária, onde cada pessoa se sinta apoiada e valorizada.

Amílcar Figueira

Assim, "sob o lema da humildade, dedicação e transparência", Amílcar Figueira "assume este compromisso com os cidadãos, acreditando que, com empenho e trabalho conjunto, será possível transformar Câmara de Lobos numa freguesia mais próspera e orgulhosa da sua identidade", conclui.

