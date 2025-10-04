Cláudia Pita lidera lista do CDS à Junta do Estreito de Câmara de Lobos

Cláudia Pita é a candidata que encabeça a lista do CDS à Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos nas eleições que decorrem a 12 de Outubro. O partido indica que a candidata tem experiência autárquica quer na Assembleia de Freguesia, quer também como deputada municipal.

A cabeça-de-lista sentiu “a necessidade de fazer mais e melhor pela nossa terra, colocando sempre em primeiro lugar o bem-estar e os interesses da população”.

Entre as metas estabelecidas está a implementação de uma política de proximidade entre a Junta e a população; garantir rigor e transparência na gestão financeira; promover e apoiar projetos de intervenção comunitária; reforçar o apoio às famílias carenciadas; apostar no apoio à educação; reivindicar um melhor serviço de saneamento básico; e manter e preservar o ambiente como património de todos.

"Não irei prometer nada que não possa cumprir. Cada compromisso será uma certeza de dedicação", indica Cláudia Pita, que promete olhar pelo Estreito de Câmara de Lobos como um todo: “Do Covão ao Garachico, do Castelejo ao Pico e Salões, todos os caminhos, estradas, becos e veredas merecem o mesmo cuidado”.

O lema desta candidatura é 'Fazer Diferente, Fazer Melhor, pelo Estreito', com Cláudia Pita a afirmar estar determinada a ser uma presidente de junta próxima, justa e atenta às necessidades da população.