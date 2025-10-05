CDS defende Centro de Dia e Residência para Idosos no Paúl do Mar

A candidatura do CDS à Calheta defende que a freguesia do Paúl do Mar seja dotada de uma centro de dia e residência para idosos. Aliás, recordam uma promessa antiga de transformar um prédio outrora embargado num lar de idosos.

"Existe um prédio junto ao campo de futebol, embargado pela Câmara, há mais de 20 anos, e que o PSD no Município prometeu adquirir para um lar de idosos", recordam os centristas. No entanto, "até hoje a promessa não se concretizou", sublinham os candidatos do CDS que querem o assunto resolvido " já que aquele esqueleto desfigura a freguesia e não está a servir para nada".

O CDS da Calheta diz que a Câmara e o Governo não têm cumprido as suas promessas para com o Paúl do Mar, "como é o caso da tantas vezes anunciada requalificação do núcleo urbanístico do porto que não passou, ainda, do estudo cromático e da recuperação do bairro dos pescadores que nunca mais é cumprida".

O CDS conclui que o Paúl do Mar "merece outra consideração e respeito por parte do Governo e da Câmara da Calheta".