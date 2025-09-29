CDS Câmara de Lobos quer devolver 5% do IRS aos munícipes

A candidatura do CDS-PP em Câmara de Lobos "não entende o porquê de 'Câmara de Lobos continuar a penalizar fiscalmente os seus cidadãos e não devolver os 5 por cento do IRS aos munícipes, como já fazem quase todos os Municípios da Região".

Em nota de imprensa, recordam que "foi preciso os autarcas do CDS batalharem, durante muitos anos, para a Câmara do PSD baixar a taxa do IMI para o mínimo, o que só agora aconteceu".

Por isso, "vamos continuar a pugnar para que o IRS seja devolvido aos munícipes de Câmara de Lobos", afirma a candidatura do CDS às eleições de 12 de Outubro, liderada por Lídio Aguiar.

Os candidatos centristas dizem que, "num concelho com famílias numerosas e com elevadas carências, temos que ter uma Câmara amiga das Famílias, em todos os sectores e não um Município que castiga os agregados familiares com impostos e taxas elevadas", critica.

O CDS conclui a nota referindo que "os actuais candidatos do PSD à Câmara foram autarcas nos últimos mandatos, tinham presença na Assembleia Municipal e nunca os ouvimos a pedir a redução da carga fiscal sobre os camaralobenses".