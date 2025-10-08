StartNOW impulsiona projectos de jovens madeirenses

O secretário regional de Economia esteve, esta manhã, presente na sessão de apresentação das equipas finalistas da 6.ª edição do programa de aceleração StartNOW, da StarUp Madeira. Um projecto que visa dar a oportunidade a várias equipas para desenvolverem ideias de negócio e testarem produtos, desde a área da inteligência artificial, da cultura e do geoturismo.

Para José Manuel Rodrigues, projectos desta natureza “representam uma imersão na criatividade e na inovação dos jovens madeirenses porque vai precisamente no sentido da diversificação da nossa base económica.”

“Se é verdade que a Madeira está a crescer há 51 meses consecutivos, acima da média da União Europeia e da média nacional, também é preciso continuar a inovar, para não perdermos o comboio da digitalização, da inovação e da sustentabilidade que são absolutamente essenciais. Estamos assentes no turismo, nos serviços e na construção, e temos de diversificar a economia ao ter novas ideias de negócio.”, concluiu o secretário.

Carlos Lopes, presidente executivo da StartUp, também marcou presença nesta apresentação onde explicou que este tipo de iniciativas permite que jovens universitários possam ter experiências no contexto empresarial, contribuindo para o crescimento da economia em diversas áreas.

“É importante perceber que este tipo de projectos muitas vezes leva a outros patamares e permite até criar empresas. Já temos alguns exemplos na nossa incubadora que surgiram a partir de programas como este. É uma mais-valia porque continuam a trabalhar através da nossa incubadora e vendem para fora”.