Jovens madeirenses arrasam no campeonato nacional em Stand Up Paddle

O Campeonato Nacional de Sprints em Stand Up Paddle, organizado pela Federação Portuguesa de Surf no passado sábado, 27 de Setembro, em Sesimbra, Lagoa de Albufeira, teve excelente participação das equipas e atletas madeirenses, nomedamente o Clube Nacal do Funchal e o Ludens Clube de Machico.

No sector feminino, Joana Nascimento, garantiu o 5.º lugar e Carlota Rodrigues, foi Campeã Nacional em Sub15 e Campeã Nacional em Open. Na categoria Open, Carlota levou a melhor sobre as suas adversárias de escalão superior, não dando qualquer hipótese em ambas as finais.

Já Hugo Mendonça, conseguiu na estreia em provas fora da Madeira, ser Vice-campeão Nacional no escalão Sub15. O atleta do CNF esteve muito regular e, conseguiu um excelente 2.º lugar.

Já quando ao Ludens CM, Pedro Vieira venceu a competição nos Sub15, Lourenço Viveiros (1.º), Francisco Vieira (2.º) e Pedro Vieira (3.º) ocuparam os três lugares do pódio na categoria Sub18.

No Open Masculino, Lourenço Viveiros venceu a prova e Francisco Vieira ficou em 3.º lugar.

De acordo com o Surf Clube Sesimbra, "no sábado, dia 27 de Setembro, realizou-se na Lagoa de Albufeira o Campeonato Nacional de SUP Race Sprint, numa competição que contou com a presença de cerca de 20 atletas provenientes da Madeira, de Vila do Conde e de outras regiões do país. A prova decorreu sob condições meteorológicas aparentemente favoráveis, antes do agravamento previsto pelo mau tempo, proporcionando momentos de grande emoção na água".