Projecto 'InnoVamos' reforça cooperação entre Canárias e Madeira

No âmbito do projecto 'InnoVamos - Fortalecer a Inovação Aberta Transfronteiriça: Impulsando a I+D+i na Macaronésia e África Ocidental', cofinanciado pelo programa Interreg MAC 2021-2027, a equipa de coordenação da Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico da Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (FCPCT-ULPGC), entidade que lidera o consórcio, visitou, na passada semana, os parceiros da Madeira, designadamente a ACIF-CCIM, a ARDITI e a UMa.

"Foram dois dias intensos de reuniões, aprendizagem e geração de ideias, que incluiu uma reunião na ACIF-CCIM com algumas empresas, em consonância com o principal objectivo do InnoVamos, que assenta no fortalecimento do ecossistema de inovação através de um estímulo à colaboração e à transferência tecnológica entre entidades académicas e empresariais", indica nota à imprensa.