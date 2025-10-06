IDE aprova mais de 500 projectos em 15 meses

O Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE) formalizou, numa cerimónia realizada no Salão Nobre do Governo Regional, o apoio a 81 projectos empresariais no âmbito dos diversos sistemas de incentivo em vigor.

Segundo Ricardo Faísca, presidente do IDE, nos últimos 15 meses foram já aprovados mais de 500 projectos, representando cerca de 26 milhões de euros em apoios. Desde 2015, o instituto já apoiou mais de 8 mil projectos, com um investimento global superior a mil milhões de euros e uma despesa pública de 197 milhões de euros.

Na cerimónia destacou ainda investimentos estimados em cerca de 90 milhões de euros para os projectos recentemente aprovados, reforçando o papel do IDE no incentivo ao crescimento económico e à inovação na região.