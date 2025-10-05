IDE apoia 81 projectos para dinamizar tecido empresarial madeirense

O Salão Nobre do Governo Regional, na Avenida Zarco, recebe a cerimónia de formalização de apoios do Instituto de Desenvolvimento Empresarial a 81 projectos empresariais no âmbito dos diversos sistemas de apoio em vigor.

A cerimónia será presidida pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, a partir das 17 horas.

Mas há mais neste dia:

08h15/17h00: Chega Madeira realiza campanha na freguesia de Santo António;



09h30: Reunião da 7.ª Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude na Assembleia Legislativa da Madeira;



10h00/19h00: Livre em acção de campanha sobre habitação pública/habitação cooperativa, na Cooperativa Cortel e no Nazaré Park;



11h00: ADN em acção da campanha em frente ao Tribunal da Comarca do Funchal;

11h30: JPP promove acção política, na sala de imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira;

14h30: Secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visita a Casa do Povo de São Roque do Faial;

16h30: Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos (SRMAD) leva a cabo iniciativa, na sede - Rua do Carmo;

18h00: Associação ARCA D'AJUDA recebe inauguração da exposição internacional de fotografia 'Luzes Partilhadas' (Shared Lights) e o lançamento do livro dos 35 anos da Associação Internacional de Fotógrafos United Photo Press, no Estúdio de Criação Artística do Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal, no Largo do Corpo Santo;

18h30: Miguel Albuquerque estará presente na inauguração da obra 'Marulho' da autoria de Vilhs - inserida no programa da XII Conferência Internacional sobre Bioinvasões Marinhas, que decorre na Região de 6 a 9 de Outubro, no Monte Palace Madeira – Jardim Tropical, no Monte.

Principais acontecimentos registados no dia 6 de Outubro. Dia Nacional do Fado na Argentina, Dia Mundial do Habitat, Dia Mundial da Arquitectura, Dia Mundial da Paralisia Cerebral e Dia Europeu do Cuidador:

1683 - Os primeiros colonos alemães no Novo Mundo chegam à Pensilvânia, onde fundam Germantown.

1889 - Abre o cabaré Moulin Rouge, em Paris, França.

1908 - A Áustria-Hungria anexa a Bósnia e a Herzegovina.

1910 - A República Portuguesa é proclamada no Porto.

1912 -- Morre, aos 83 anos, Auguste-Marie-François Beemaert, advogado, e político belga, Prémio Nobel da Paz em 1909.

1918 - Grande Guerra de 1914-1918. Forças francesas ocupam Beirute.

1927 - Estreia do primeiro filme comercial sonoro "The Jazz Singer", com Al Johnson, em Nova Iorque.

1939 - Adolf Hitler nega a intenção de entrar em guerra com a França e o Reino Unido, numa comunicação ao Reichstag.

1955 -- O Citroën DS 19 faz a sua aparição no Grand Palais de Paris e consegue 12 000 vendas num único dia.

1957 - I Congresso Republicano de Aveiro, presidido por António Luís Gomes, ministro do Fomento na I República. O congresso decorre sob a vigilância da PIDE, polícia política da ditadura.

1966 -- Começa a 53.ª edição do "Mondial de l'automobile de Paris", França, onde o novo Maserati Mexico, considerado um dos melhores exemplares de todos os tempos dos automóveis granturismo italianos, faz a sua estreia.

1973 - Reunião alargada do Movimento dos Capitães, em Lisboa. Pela primeira vez é debatida a possibilidade do emprego da força para pôr fim à ditadura.

- Forças egípcias e sírias atacam Israel, no dia do Yom Kippur. Começa a quarta guerra israelo-árabe.

1974 - "Domingo de Trabalho para a Nação", proposto pelo Governo de Vasco Gonçalves, num exorcismo da tentativa de golpe de direita de 28 de setembro.

1975 - Manifestação dos SUV, Soldados Unidos Vencerão, no Porto.

1978 - A França concede asilo político ao dirigente religioso iraniano Ayatollah Khomeini, expulso da Pérsia.

1979 - O Presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, recebe o Papa João Paulo II. Pela primeira vez, um líder do Vaticano entra na Casa Branca.

1981 -- Morre, aos 62 anos, o Presidente egípcio Anwar al-Sadat, assassinado durante uma parada militar no Cairo por membros da Jihad Islâmica Egípcia, infiltrados no exército e que eram parte da organização egípcia, que se opunha ao acordo de paz com Israel e a entrega da Faixa de Gaza para o Estado Judeu. Foi sucedido pelo seu vice-presidente Hosni Mubarak.

1983 - É publicado o diploma que institui a Alta Autoridade contra a Corrupção. Compete-lhe a prevenção e repressão de fraudes e atos corruptos na administração pública.

- O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor britânico William Golding, autor de "O Deus das Moscas".

1985 - Eleições Legislativas em Portugal. O líder do PSD, Aníbal Cavaco Silva, obtém a primeira das três vitórias consecutivas do partido.

1989 -- Morre, com 81 anos, a atriz norte-americana Ruth Elizabeth Davis, Bette Davis, detentora de dois Óscares, protagonista de "Now Voyager" e "Jezebel".

1991 - Aníbal Cavaco Silva, líder do PSD, obtém a segunda maioria absoluta do PSD nas eleições legislativas.

1992 - Início das emissões regulares da SIC -- televisão independente, primeiro operador privado de televisão em Portugal. Às 16:00, a jornalista Alberta Marques Fernandes apresenta o primeiro noticiário do canal de Francisco Pinto Balsemão.

- A oposição islâmica, liberal e independente vence as eleições legislativas no Kuwait.

1996 - O escritor peruano Mario Vargas Llosa, recebe o Prémio da Paz da Feira do Livro de Frankfurt, Alemanha.

1999 -- Morre, aos 79 anos, a fadista Amália Rodrigues, conhecida como a "rainha do fado", "Perseguição/As Penas" foi o primeiro título que gravou, em 1945.

2003 - O Prémio Nobel da Medicina é atribuído ao norte-americano Paul C.Lauterbur e ao britânico Sir Peter Mansfield, pelas suas descobertas no campo da imagiologia por ressonância magnética.

2004 - Relatório final do inspetor de armamento dos Estados Unidos para o Iraque, Charles Duelfer, conclui que o regime de Saddam Hussein não possuía armas de destruição maciça.

- Guiné-Bissau. Insurreição militar na capital do país culmina na morte do comandante chefe das Forças Armadas, general Veríssimo Seabra, e do responsável pelas informações militares, Domingos Barros.

2005 -- Morre, com 89 anos, Elisabeth Shoenberg, psiquiatra britânica, pioneira na aplicação da terapia psicodinâmica.

2006 - O espanhol Alvaro Marchesi é eleito secretário-geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura, na X assembleia ordinária da organização, na cidade do México, México.

- O ministro dos Assuntos Parlamentares Augusto Santos Silva, confirma a efetivação da fusão da RTP e da RDP em janeiro de 2007.

2008 - O Prémio Nobel da Medicina é atribuído aos franceses Françoise Barre-Sinoussi e Luc Montagnier e ao alemão Harald zur Hausen, pelas suas investigações sobre vírus da imunodeficiência humana.

2009 -- O Prémio Nobel da Física é atribuído aos norte-americanos Charles Kao, por avanços no domínio da transmissão da luz em fibras para a comunicação ótica, e a Willard Boyle e George Smith, pela invenção de um circuito semicondutor de imagens, o sensor CCD.

- A primeira rádio dedicada exclusivamente ao fado toma o nome de Amália, no 10.º aniversário da morte da fadista Amália Rodrigues.

2011 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao poeta sueco Tomas Transtromer.

2012 - O mordomo do Papa Bento XVI, Paolo Gabriele, julgado por "roubo agravado" de documentos confidenciais, é condenado a 18 meses de prisão pelo Tribunal do Vaticano.

- Morre, aos 83 anos, chadli Bendjedid, antigo Presidente argelino.

2014 - Uma segunda análise positiva à enfermeira espanhola que atendeu o missionário Manuel Garcia Viejo, vítima mortal de Ébola a 25 de setembro num hospital madrileno, confirma o primeiro caso de contágio na Europa.

- O norte-americano John O'Keefe e o casal norueguês May-Britt e Edvard Mosel, são galardoados com o Prémio Nobel da Medicina, pelas suas descobertas sobre as "células que constituem um sistema no cérebro de determinação da posição", uma espécie de GPS interno, segundo o júri.

2015 - Os ministros das Finanças da União Europeia chegam a um acordo político, no Luxemburgo, relativamente à troca automática de informação sobre acordos fiscais entre países e empresas, que visa prevenir que as multinacionais fujam ao pagamento de impostos.

2016 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas escolhe por unanimidade e aclamação o antigo primeiro-ministro português António Guterres como secretário-geral da organização, entre 01 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2021.

- Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga um novo decreto do Governo que transpõe regras internacionais sobre troca de informações financeiras, sem a parte relativa a residentes em território nacional que motivou um veto presidencial.

2017 - O Governo catalão anuncia que o "sim" à independência da Catalunha obteve 90,18% dos votos no referendo de autodeterminação de 01 de outubro, considerado ilegal pelas autoridades espanholas.

- O Prémio Nobel da Paz é atribuído à Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares (ICAN, em inglês).

- O Tribunal Regional de Madrid, Espanha, condena o futebolista internacional português Ricardo Carvalho a sete meses de prisão por crimes fiscais, cometidos em 2011 e 2012, relacionados com a ocultação de receitas provenientes dos direitos de imagem.

2018 -- Morre, aos 85 anos, a soprano espanhola Montserrat Caballé.

2019 - O PS vence as eleições legislativas com 36,34% dos votos e elege 108 deputados, seguido do PSD (27,76% e 79 deputados), BE (9,52% e 19 deputados), CDU (6,33% e 12 deputados) CDS-PP (4,22% e cinco deputados), PAN (3,32% e quatro deputados), Chega (1,29% e um deputado), Iniciativa Liberal (1,29% e um deputado) e Livre (1,09% e um deputado).

- Assunção Cristas anuncia a sua saída da liderança do CDS-PP na sequência dos resultados eleitorais.

- Morre, aos 80 anos, Ginger Baker, baterista e cofundador da banda britânica de rock Cream.

2020 - O Conselho da União Europeia decide retirar as Ilhas Caimão e Omã da lista de jurisdições não cooperantes para fins fiscais, juntando a estes designados paraísos fiscais o arquipélago de Anguila e os Barbados.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nomeia, sob proposta do primeiro-ministro, o juiz conselheiro José Tavares presidente do Tribunal de Contas, cargo em que sucede a Vítor Caldeira.

A Academia sueca atribui o Prémio Nobel da Física ao britânico Roger Penrose, ao alemão Reinhard Genzel e à norte-americana Andrea Ghez, por descobertas na área dos "segredos mais obscuros do Universo".

- Morre, aos 65 anos, Eddie Van Halen, guitarrista norte-americano, fundou com o irmão, Alex, o vocalista David Lee Roth e o baixista Mark Stone a banda Van Halen.

- Morre, aos 80 anos, Johnny Nash, cantor norte-americano.

2021 - O Prémio Nobel da Química é atribuído ao alemão Benjamin List e ao norte-americano David MacMillan, que criaram a ferramenta molecular, chamada "organocatálise assimétrica".

-- Morre, aos 89 anos, Vítor Feytor-Pinto, padre, mestre em Bioética e licenciado em Teologia Sistemática. Foi fundador do Movimento de Defesa da Vida, em Lisboa e ainda membro do Conselho Pontifício para os Profissionais da Saúde e do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida.

2023 - O Prémio Nobel da Paz 2023 é atribuído à ativista e vice-presidente do Centro de Defensores dos Direitos Humanos iraniana Narges Mohammadi, pela sua "luta das mulheres no Irão contra a opressão".

Este é o ducentésimo octogésimo dia do ano. Faltam 86 dias para o termo de 2025.

Pensamento do dia: "A ignorância não fica tão distante da verdade quanto o preconceito". Denis Diderot (1713-1784), escritor e filósofo francês.