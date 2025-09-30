Jovem madeirense luta contra leucemia e lança apelo solidário

Oriana, de 29 anos, natural da freguesia do Curral das Freiras, vive um dos maiores desafios da sua vida. Mãe do pequeno Kevin, de apenas 2 anos, recebeu no passado mês de Junho o diagnóstico de Leucemia Mieloide Aguda.

Para lutar contra esta doença terá de realizar um transplante de medula óssea no IPO do Porto, um processo que poderá estender-se por cerca de um ano.

Durante este período, diz ser fundamental poder contar com a presença do marido e do filho, que representam a sua maior força nesta caminhada difícil. Consciente dos custos elevados que esta situação implica, lançou um apelo solidário à comunidade. O objectivo é angariar fundos que permitam não só suportar despesas associadas ao tratamento, mas também garantir que a sua família possa acompanhá-la em cada etapa.

A jovem lançou uma campanha no GoFundMe, que já reuniu 11.524 euros. A meta estabelecida é de 13 mil euros.