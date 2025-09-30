Jovem madeirense luta contra leucemia e lança apelo solidário
A jovem lançou uma campanha no GoFundMe, que já reuniu 11.524 euros. A meta estabelecida é de 13 mil euros
Oriana, de 29 anos, natural da freguesia do Curral das Freiras, vive um dos maiores desafios da sua vida. Mãe do pequeno Kevin, de apenas 2 anos, recebeu no passado mês de Junho o diagnóstico de Leucemia Mieloide Aguda.
Para lutar contra esta doença terá de realizar um transplante de medula óssea no IPO do Porto, um processo que poderá estender-se por cerca de um ano.
Durante este período, diz ser fundamental poder contar com a presença do marido e do filho, que representam a sua maior força nesta caminhada difícil. Consciente dos custos elevados que esta situação implica, lançou um apelo solidário à comunidade. O objectivo é angariar fundos que permitam não só suportar despesas associadas ao tratamento, mas também garantir que a sua família possa acompanhá-la em cada etapa.
Por isso, lanço este apelo solidário: a vossa ajuda será essencial para cobrir os custos associados a este tratamento e para garantir que a minha família possa estar comigo durante todo este processo. Qualquer contributo, por menor que seja, fará uma diferença enorme nas nossas vidas. E, se não for possível colaborar financeiramente, partilhar esta mensagem já é uma grande ajuda. Do fundo do coração, agradeço todo o apoio e solidariedade que nos possam oferecer". Oriana