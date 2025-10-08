Museu da Baleia leva exposição 'Olhar o Mar' até ao MadeiraShopping

Até 19 de Outubro, o centro comercial MadeiraShopping, no Funchal, recebe a exposição colectiva 'Olhar o Mar', numa inciativa do Museu da Baleia.

A mostra convida o público a "mergulhar na beleza, diversidade e importância do oceano", através da lente de vários fotógrafos participantes na segunda edição do concurso com o mesmo nome.

Sob o tema 'O mar, suas artes, biodiversidade e impactos ambientais', esta exposição reúne um conjunto de registos fotográficos que traduzem "diferentes olhares sobre o mar, desde as paisagens que o celebram, à vida que nele habita, passando pelas tradições e atividades humanas que dele dependem, até aos desafios ambientais que exigem reflexão e acção", destaca a organização.

Mais que um exercício artístico, 'Olhar o Mar' é também "um convite à consciência e à preservação deste património natural que define a identidade da Madeira e de todos os que vivem em diálogo com o oceano", destaca uma nota remetida às redacções.

A exposição está patente no Piso 0 do centro comercial, podendo ser visitada gratuitamente.