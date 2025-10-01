Museu Quinta das Cruzes assinala Dia da Música com conferência de Vítor Sardinha

O Museu Quinta das Cruzes assinala, esta quarta-feira, o Dia Internacional da Música, com uma conferência sob o tema 'Os Músicos Embarcados', proferida por Vítor Sardinha, com início marcado para as 15 horas e com entrada livre.

Serão apresentadas histórias à volta da música e da vida artística de cantores, instrumentistas, conjuntos, com exemplos musicais que foram sucesso no panorama nacional, da Rádio, TV e Disco. Diferentes gerações de músicos, diversos mundos musicais (no que aos géneros e estilos diz respeito) mas, acima de tudo, a primazia de singrar na vida musical levando o nome da Madeira para o palco.

Segundo refere o conferencista, 'Os Músicos Embarcados' trazem novos dados sobre 50 músicos madeirenses que actuaram profissionalmente entre 1946 e 1974 em Lisboa, Porto, Figueira da Foz, Madrid, Estoril, Ponta Delgada, Luanda, Lourenço Marques, Cidade da Beira (Moçambique), África do Sul. Rodésia, Estados Unidos da América, Brasil, Venezuela, Argentina, Canadá, Austrália e ainda, nas orquestras de bordo das carreiras marítimas de transporte de passageiros Carreiras das Ilhas (entre Açores, Madeira e Continente) e Carreira da África Portuguesa (Lisboa a Angola e Moçambique).