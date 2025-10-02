Exposição de fotografia das ilhas da Macaronésia para ver no Porto Santo

Está patente a partir de hoje, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, a exposição de fotografia 'Macaron´seia 1975-2025', mostra promovida pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura.

São dezenas de fotografias que retratam o quotidiano das populações de várias ilhas que compõem a região biogeográfica da Macaronésia que agora podem ser apreciadas até ao final do mês de Outubro naquele espaço no centro da cidade de Vila Baleira.

Esta exposição contou com a colaboração de entidades dos vários arquipélagos, nomeadamente Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde, com particular destaque para a acção do Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente's.