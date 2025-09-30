Museu Etnográfico da Madeira inaugura 'Cantaria Mole. A Obra'

O Museu Etnográfico da Madeira (MEM), espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, inaugura pelas 17 horas, desta quarta-feira, 1 de Outubro, a exposição 'Cantaria Mole. A Obra'. O secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, marca presença no evento.

A mostra 'Cantaria Mole. A Obra' incide sobre a utilização desta matéria-prima em diferentes áreas, especialmente, na comum utilização deste tipo de pedra, na construção dos fornos. As ferramentas usadas pelo alvenéu, canteiro e pedreiro, na extração e transformação da pedra, bem como o forno a lenha, patentes ao público, foram amavelmente cedidas por Carlos Spínola, proprietário da Pedreira, a título de empréstimo.

No espaço expositivo estarão ainda patentes ao público, diferentes esculturas, em tufo lapilli, que fazem parte do acervo do museu, como a escultura 'Vilão', da autoria do artista Jacinto Rodrigues, datada de 2002 e as obras da autoria de Orlando Noronha Góis, que fizeram parte da exposição temporária 'Rostos Milenares', apresentada numa exposição temporária no museu, em 1999. A peça mais emblemática desta exposição, será uma obra do escultor Jacinto Rodrigues, criada propositadamente para este evento, ficando para a posteridade.

Segundo o MEM, o aproveitamento e transformação da pedra em objectos utilitários para fazer face às necessidades prementes do homem, sempre foram uma preocupação desde o início da humanidade. As pedras mais utilizadas, são as que existem em maior quantidade nos locais habitados, sendo a pedra de cantaria mole (Tufo Lapilli) a mais usada na ilha da Madeira.

Os maiores depósitos de pedra de cantaria mole encontram-se, sobretudo, nas encostas montanhosas e nas margens e leitos das ribeiras, sendo que o maior depósito está localizado na Cabo Girão, na freguesia da Quinta Grande, concelho de Câmara de lobos, de onde foram retiradas pedras para a construção de grandes monumentos da cidade do Funchal.

O secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, destaca a nova exposição temporária do Museu Etnográfico da Madeira como exemplo do trabalho contínuo de investigação, preservação e divulgação realizado por esta instituição. O governante sublinha igualmente o papel fundamental do Museu Etnográfico na preservação e valorização da memória coletiva madeirense, guardando tradições, ofícios e práticas culturais que enriquecem a identidade regional e a projetam para o futuro.