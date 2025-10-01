A CDU realizou esta quarta-feira, 1 de Outubro, várias acções de contacto directo com a população da freguesia de São Martinho, onde constatou "promessas feitas pelos governantes, mas nunca cumpridas."

“Há anos que, em cada campanha eleitoral, PSD, CDS e também o PS, aproveitam-se das expectativas das populações com promessas que nunca saem do papel. As dificuldades do dia a dia das famílias ficam sem resposta, enquanto o desenvolvimento fica concentrado nas zonas da especulação imobiliária", disse o candidato da CDU à Câmara Municipal do Funchal, Ricardo Lume.

O candidato lembrou que localidades como a Travessa do Castanheiro, Travessa do Relojoeiro, Caminho do Padre Caldeira, zona do Papagaio Verde e Travessa do Pico Igreja, continuam "esquecidas e abandonadas": “Onde vivem famílias trabalhadoras, só se conhecem promessas adiadas. Aqui em pleno século XXI corre o esgoto a CDU aberto para o Ribeiro com um cheiro nauseabundo, aqui faltam bolsas de estacionamento para as pessoas parquear as sua viatura aqui são adiadas as promessas de domingo alargamento e prolongamento das vias de acesso rodoviário. O povo tem razão em sentir-se abandonado pela CMF. Nós afirmamos com toda a clareza que ninguém pode ficar para trás.”

Ricardo Lume referiu que “cada obstáculo colocado pelos governantes só reforça a necessidade de luta. É preciso mobilizar as populações na exigência de viver melhor na sua própria terra.”

“No próximo dia 12 de Outubro, é preciso devolver o Funchal à sua população. É preciso garantir que os funchalenses voltem a ter voz na Câmara Municipal. Quanto mais eleitos a CDU tiver na Vereação, na Assembleia Municipal ou nas Juntas de Freguesia, mais força e voz terá o povo para defender as suas justas reivindicações e para combater as injustiças", concluiu em nota emitida.