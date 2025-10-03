Chega quer "integrar o desporto no dia-a-dia dos funchalenses"

A candidatura do Chega à Câmara Municipal do Funchal pretende "integrar o desporto no dia-a-dia dos funchalenses, valorizando a saúde preventiva e reforçando a produtividade das famílias e dos trabalhadores". Mónica Fernandes indica que o partido acredita que "a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida são pilares essenciais para construir uma comunidade mais justa, activa e resiliente".

No compromisso autárquico do Chega ficam patentes medidas concretas relacionadas com a saúde colectiva, a inclusão social e a inovação local. A candidata a vereadora aponta a necessidade de "parcerias com ginásios, clubes e associações locais; facilitação de descontos e incentivos à prática desportiva; e criação de mais espaços públicos para exercício ao ar livre", como prioriddade.

Mónica Fernandes explica ainda que outra das medidas preconizadas é a preparação individualizada de medicamentos para os cidadãos mais vulneráveis, que se traduz numa articulação com as farmácias e os centros de saúde locais para que seja criado "um apoio municipal que garanta maior segurança e qualidade de vida, sobretudo para idosos e pessoas com necessidades especiais". "Esta iniciativa é um passo decisivo para proteger os mais frágeis, reduzir erros de medicação e apoiar quem cuida deles", reforça a candidata.

Quanto à inovação digital, o Chega pretende desenvolver uma plataforma municipal integrada que conecte serviços sociais, centros de saúde, farmácias e instituições locais. No fundo, o que pretende é um acompanhamento "mais próximo rápido e eficaz, eliminando burocracias e aproximando a autarquia das reais necessidades da população".

"“É preciso coragem para mudar. O CHEGA está pronto para dar esse passo", termina.