Madeira e Costa do Marfim reforçam laços

O secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, recebeu esta terça-feira, 7 de Outubro, em audiência, a embaixadora da República da Costa do Marfim em Portugal, Annick Josiane Capet-Bakou, no âmbito da visita oficial que a responsável está a realizar à Região Autónoma da Madeira.

Em nota emitida, a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura revela que, durante o encontro, foram abordados temas relacionados com a cooperação externa, o interesse mútuo no sector do turismo e as oportunidades de negócio internacional entre a Madeira e a Costa do Marfim.

"Ambas as partes manifestaram a vontade de aproximar os territórios, promovendo parcerias que possam gerar benefícios económicos, culturais e ambientais", pode ler-se.

Segundo a nota oficial, a diplomata terá destacado o potencial da Costa do Marfim, considerado o país mais desenvolvido da África Ocidental, com grandes recursos naturais e agrícolas, sublinhando o interesse em estabelecer laços de cooperação económica com a Região.

Por seu lado, Eduardo Jesus terá salientado a abertura da Madeira a novos mercados e parcerias internacionais, reforçando a importância do turismo como plataforma de ligação entre culturas e economias.

“Este encontro representa uma oportunidade importante para reforçar a ligação entre a Madeira e a Costa do Marfim, dois territórios que, apesar da distância geográfica, partilham uma visão comum de desenvolvimento sustentável e de valorização dos seus recursos”, disse o governante madeirense, no final do encontro.

O tutelar da pasta do Turismo sublinhou que “a cooperação internacional é fundamental para projetar a Madeira no mundo, diversificar os nossos mercados e criar oportunidades no turismo, na cultura e nos negócios".

A Costa do Marfim tem um potencial económico significativo e acreditamos que a troca de experiências e o diálogo institucional podem abrir caminhos concretos de colaboração. É através destas pontes que fortalecemos a nossa capacidade de atrair investimento, promover o intercâmbio cultural e consolidar a posição da Região como um parceiro ativo e relevante no espaço atlântico. Eduardo Jesus

A visita da embaixadora à Região Autónoma da Madeira insere-se num conjunto de contactos institucionais que visam fortalecer as relações diplomáticas entre Portugal e a Costa do Marfim.