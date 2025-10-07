Ireneu Barreto recebeu Embaixadora da República da Costa do Marfim em Portugal

Annick Josiane Capet-Bakou, Embaixadora da República da Costa do Marfim em Portugal, foi hoje recebida em audiência pelo Representante da República para a Região Autónoma da Madeira. Na ocasião, foram abordados diversos assuntos de interesse comum.

A situação geopolítica actual e a importância do incremento das relações económicas e políticas entre Portugal e aquele país de África, num ano em que se comemoram os 50 anos de relações diplomáticas entre ambos os Estados foram assuntos 'em cima da mesa'.

A embaixadora visita a Região pela primeira vez e referiu que pretende dar a conhecer a Costa do Marfim, "o país mais desenvolvido da África Ocidental, com grandes recursos naturais e agrícolas, e encontrar formas de cooperação económica com a nossa Região".

Ireneu Barreto informou a Embaixadora da República da Costa do Marfim em Portugal sobre o enquadramento constitucional das Autonomias Regionais, e sobre as suas funções em particular, e agradeceu o esforço da Embaixadora para estreitar as relações entre o seu país e Portugal e, nesta ocasião em particular, com a Região Autónoma da Madeira.