Funchal celebra Dia Mundial do Turismo com folclore na Praça do Povo

As actuações dos grupos folclóricos alusivas ao Dia Mundial do Turismo iniciaram-se esta manhã na Praça do Povo, com o Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha, por volta das 11 horas.

O espaço encheu-se de cor e música, onde os trajes típicos madeirenses encantaram quem lá passava. Muitos turistas reuniram-se para assistir ao espectáculo e registaram o momento em fotografias e vídeos.

Para assinalar este dia mundial, a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional do Turismo, preparou um leque diversificado de actividades, que irão decorrer na Madeira e no Porto Santo.

Após esta actuação, estão também previstas várias outras, nomeadamente o Grupo de Folclore de MonteVerde, às 15h30, na Praça do Povo e na Placa Central da Avenida Arriaga o Grupo Folclórico Juvenil da Camacha, às 13 horas. Em Santa Cruz, no Piso das Chegadas do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula, às 11 horas e o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz, às 15 horas. Na Ponta do Sol, na Avenida 1.º de Maio actuará o Grupo de Folclore da Ponta do Sol às 15h30. Em Santana, nas Casas Típicas junto à Câmara Municipal de Santana, o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santana, às 12h15. No Porto Santo, no Largo do Pelourinho, o Grupo de Folclore do Porto Santo, às 18 horas.

Destaca-se ainda uma visita guiada em inglês, às 12 horas, nas Adegas de São Francisco (Funchal), o acesso aos espaços ajardinados do Parque Temático da Madeira (Santana), visitas aos Engenhos do Norte (Porto da Cruz) e também à Sociedade dos Engenhos da Calheta.

Durante o dia de hoje serão distribuídos brindes diversos e produtos típicos nos sete Postos de Informação Turística da Região: Funchal (Avenida Arriaga e Vidamar), Aeroporto Internacional da Madeira, Porto Moniz, Porto Santo, Ribeira Brava e Ponta do Sol.