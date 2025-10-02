"O Funchal está no top 10"

O Funchal está entre os dez municípios mais competitivos de Portugal com mais de 10 mil habitantes. “O Funchal está em nono lugar, no top 10, em 186 municípios. Um dos factores que foi evidenciado é o nível fiscal, que representa 25% deste indicador”, afirmou Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal, durante a cerimónia de inauguração da filial da Madeira da Irmãos Peixoto, S.A, em São Roque.

A autarca sublinhou que, desde 2021, quando este executivo tomou posse, a derrama no município passou a ser zero, reforçando o ambiente favorável ao investimento. “Temos uma visão estratégica que passa por investir na Madeira, concretamente no Funchal. Não queremos apenas atrair investimento; queremos que os empresários tenham lucro, criem valor acrescentado e mantenham postos de trabalho”, acrescentou.

Cristina Pedra destacou ainda a conjugação da política fiscal municipal com a autonomia da Madeira, permitindo reduzir ao máximo o IRC legalmente permitido, contribuindo assim para a competitividade da região.

“Desejo muito sucesso” e fez votos “que este seja apenas o primeiro de muitos mais”, concluiu a presidente do município, reforçando a importância de iniciativas familiares e empresariais organizadas para o crescimento económico sustentável.

A intervenção de Cristina Pedra realça a posição do Funchal como município competitivo, com política fiscal favorável e foco no desenvolvimento económico, consolidando a confiança dos investidores na cidade e na Região.