Taça da Madeira de 'XCO-Bikezone' concluída no Chão da Lagoa

A Taça da Madeira de XCO – Bikezone 2025 teve, no passado sábado, 4 de Outubro, "a sua conclusão com a realização da 3.ª prova, num programa que também contemplou a realização do 2.º Encontro de Escolas de BTT da época, e que teve a adesão de 30 concorrentes", informa hoje a Associação de Ciclismo da Madeira.

Contando, diz a ACM que "numa tarde convidativa e num percurso reformulado comparativamente com as edições passadas, que sempre surpreende os participantes pela diversidade, foi num trajeto de 3.850 metros por volta e número adaptado de voltas a cada categoria, que ditaram os seguintes vencedores".

Assim, "na categoria principal de Elites Masculinos, tivemos nova vitória do polivalente Pedro Teles (C.N.Seixal/Município do Porto Moniz) e em Elites Femininas de Nataliia Tuliuliuk (C.S. Marítimo/Mina Cabeleireiros)" e "nas categorias mais jovens, Sub-17, vitórias para Leonardo Chícharo (C.N.Seixal / Município do Porto Moniz) e Maria Ribeiro (CDR Prazeres MTB) enquanto que nos Sub-19, Martim Fernandes (C.S. Marítimo / Mina Cabeleireiros) que tem apresentado uma boa evolução na modalidade neste seu ano de estreia".

Já "nos Masters, vitórias para Daniel Faria (Clube Escola do Estreito – Madeira) em Master 30, José Moniz (Freebike Shop/Bike Clube S. Brás) de forma concludente Master 40, ele que inclusive era o ciclista a realizar as voltas mais rápidas a partir da 3ª volta da corrida, e Roberto Lúcio (Clube Desportivo Nacional – CHARIB Gestão de Condomínios) nos Master 50", refere.

Colectivamente, aponta, "a equipa do CDR Prazeres – MTB levou o triunfo".

Também no 'Encontro de Escolas' é de "enaltecer a vitória na categoria Sub-15 para João Faria (Caniço Riders/Invermaque), em Sub-13 para João Camacho (C.S. Marítimo / Mina Cabeleireiros), e nos Sub-11 Francisco Henriques (Caniço Riders/Invermaque). Na categoria de Sub-7/Sub-9, onde é premiada a participação de todos os jovens pelo seu desempenho na combinação entre prova de destreza e prova a em linha, foram distinguidos Lourenço Ferreira representação do C.S. Marítimo/ Mina Cabeleireiros, Salvador Nunes pelo CDR Prazeres MTB, e João Jesus que fez a sua estreia na modalidade como individual".

E colectivamente, "este 2.º Encontro de Escolas de BTT foi vencido pelo Caniço Riders/Invermaque, seguido do CS Marítimo / Mina Cabeleireiros e CDR Prazeres MTB".

Conclui que a Taça da Madeira terminou, "mas ainda está por vir o Campeonato da Madeira de XCO, prova agendada para o Chão das Aboboreiras (Santa Cruz) a 19 de Outubro, em parceria com o Ludens Clube de Machico e que promete muitas emoções".