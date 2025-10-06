Madeira Nature Fest regressa este mês ao Chão das Feiteiras

O 'ECHOO Madeira Nature Fest' regressa nos dias 11 e 12 de Outubro ao Chão das Feiteiras, como parte integrante do programa oficial do Festival da Natureza da Madeira, sob a alçada da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura.

O evento regressa, assim, para a 2.ª edição, após o sucesso da sua estreia em 2024, que reuniu cerca de 600 participantes. Este ano o público pode esperar uma programação "ainda mais ambiciosa, consolidando-se como um dos momentos marcantes do calendário turístico e cultural da Região", refere nota enviada.

Ao integrar o Festival da Natureza da Madeira, o 'Echoo Nature Fest' reforça a projeção internacional da ilha como destino de excelência para o turismo sustentável e de natureza. A proposta do evento é proporcionar experiências únicas que unem cultura, conhecimento e bem-estar, em plena harmonia com a floresta madeirense.

Se na sua primeira edição, o festival distinguiu-se pelas práticas sustentáveis implementadas, como a instalação de sanitários secos, a recolha e compostagem de resíduos orgânicos e o uso de canecas reutilizáveis. Em 2025, mantém este modelo, ao qual se junta a disponibilização de transporte colectivo para o Chão das Feiteiras. O transporte será facultado mediante o pagamento de um valor simbólico e requer registo obrigatório na plataforma 'Eventbrite' do evento.

A edição de 2025 apresenta um programa que alia educação ambiental, cultura e lazer, com iniciativas como:

● Caminhadas e experiências imersivas na floresta

● Echoo Talks sobre turismo, sustentabilidade e ciência ambiental

● Workshops criativos e educativos para crianças e famílias

● Concertos intimistas e performances musicais ao ar livre

● Sessões de bem-estar e práticas holísticas

● Gastronomia sustentável assinada por chefs convidados

● Cinema ao ar livre e observação de estrelas

"O Echoo é mais do que um festival: é um movimento coletivo que, integrado no Festival da Natureza da Madeira, que reforça o posicionamento da Região como destino líder no turismo sustentável. Queremos inspirar práticas responsáveis, valorizar o património natural da Madeira e criar experiências únicas que liguem visitantes, comunidade e natureza. Estão todos convidados", refere a organização do evento.