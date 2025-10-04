Machico acolheu a Taça de Portugal de Canoagem de Mar
A baía de Machico acolheu, hoje, a Taça de Portugal de Canoagem de Mar, numa organização da Associação Regional de Canoagem da Madeira e da Federação Portuguesa de Canoagem, com o apoio da Câmara Municipal de Machico.
Nesta competição participaram canoístas de 5 clubes regionais, 2 clubes nacionais, 2 clubes açorianos e 1 clube espanhol.
Destaques
- SS1 Menores Femininos – 1º Olivia Ittzés (ANCLobos)
- SS1 Menores – 1º Francisco Drumond (CTM), 2º Martim Camacho (CNFunchal), 3º Leonardo Zajac (CNCalheta)
- SUPC Menores – 1º Baltasar Abreu (CNFunchal);
- SS1 Iniciados Masculinos A – 1º José Freitas (ANCLobos), 2º André Pestana (ANCLobos), 3º Duarte Rico (AngraIC);
- SS1 Iniciados Masculinos B – 1º Cezary Zajac (CNCalheta), 2º Carlos Mendez (ESP), 3º David Mantero (CNFunchal);
- SS1 Iniciados Femininos – 1º Diana Fernandes (CNCalheta), 2º Rita Gonçalves (CNCalheta), 3º Maria Marques (ANCLobos);
- SS1 Infantis Masculinos A – 1º Juan Freitas (CNFunchal), 2º Afonso Silva (CNFunchal), 3º Andrii Stashchishyn (CNAHeroismo);
- SS1 Infantis Masculinos B – 1º Thiago Mendonça (CNAHeroísmo), 2º Simão Faria (ANCLobos), 3º Tiago Gonçalves (ANCLobos);
- SS1 Infantis Femininos – 1º Madalena Sousa (CNCalheta), 2º Maria Câmara (CNCalheta), 3º Lara Serra (CNCalheta);
- SUPC Infantis Femininos – 1º Joana Nascimento (CNFunchal);
- SUPC Infantis Masculinos – 1º Isaac Siaussat (VCKayakC), 2º Hugo Mendonça (CNFunchal), 3º Luis Esteves (LCMachico);
- SS1 Cadetes – 1º Paulo Macedo (CNCalheta), 2º Leonardo Freitas (CNFunchal), 3º Francisco Rocha (AngraIC);
- SS1 Cadetes Femininos – 1º Diva Nunes (AngraIC), 2º Beatriz Chaves (CNFunchal), 3º Matilde Reis (CNAHeroismo);
- SUPC Cadetes – 1º Pedro Vieira (LCMachico), 2º Gonçalo Silva (VCKayakc), 3º Gabriel Nunes (VCKayakC)
- SUPC Cadetes Femininos – 1º Francisca Costa (VCKayakC), 2º Carlota Rodrigues (CNFunchal), 3º Matilde Araujo (VCKayakC);
No que concerne à pontuação coletiva o Clube Naval da Calheta venceu a competição com 14.177 pontos, seguido do Clube Naval do Funchal e do Angra Iate Clube com 10.591 e 10.120 pontos, respectivamente.