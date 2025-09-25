Outono sem folhas espalhadas pelo chão

O Outono começou esta segunda-feira, o que significa que regressa também o desafio de manter o seu jardim livre das folhas caídas. Para quem não quer perder horas a varrer, a Casa Santo António apresenta uma solução para dizer adeus à tarefa demorada de varrer as folhas caídas.

Esta semana, apresentamos o soprador de folhas Vito, um equipamento desenvolvido por uma marca portuguesa para o ajudar a manter o seu espaço exterior limpo.

Este utensílio, destaca-se pela sua funcionalidade e design ergonómico. Além de leve e fácil de usar, inclui uma pega auxiliar e um saco de recolha que tornam o processo de limpeza ainda mais prático. O ajuste de velocidade permite regular o fluxo de ar conforme a necessidade.

O melhor é que não é apenas para folhas. Este utensílio versátil também lida com relva cortada, pequenos detritos de plantas do seu jardim e muito mais.

Vá até à Casa Santo António e fique a conhecer este e outros produtos.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil

Para mais informações:

Contacto: 291 700 010

E-mail: [email protected]

Conheça mais sobre os serviços e os produtos da empresa no site.