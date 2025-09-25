O sorteio da terceira eliminatória da Taça de Portugal ditou que Nacional vai defrontar, fora, o Rebordelo, equipa que milita nos distritais da Associação de Futebol de Bragança. Esta eliminatória vai realizar-se no fim-de-semana de 18 e 19 de Outubro.

Foram também sorteados os jogos da quarta eliminatória e caso o Nacional ultrapasse o Rebordelo vai medir forças, novamente fora de casa, com o vencedor do jogo entre o Bragança e SC Braga. Esta ronda da Taça de Portugal está marcada para o fim-de-semana de 22 e 23 de Novembro.