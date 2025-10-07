Mais de 800 mil vacinas administradas contra gripe e covid-19 em duas semanas

Mais de 800 mil vacinas foram administradas contra a gripe e a covid-19 nas primeiras duas semanas da campanha deste ano, entre 23 de setembro e 05 de outubro, indicam dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

No segundo relatório semanal da vacinação sazonal indica-se que nesse período foram vacinadas 304.554 pessoas com reforço sazonal contra a covid-19 e 514.906 pessoas contra a gripe.

Segundo o documento hoje divulgado foram vacinadas só na última semana 330.961 pessoas contra a gripe, mais de 172 mil em farmácias e 158 mil no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Contra a covid-19 foram vacinadas nos últimos sete dias 198.029 pessoas, mais de 100 mil em farmácias.

Segundo os dados da DGS até ao passado domingo tinham sido vacinadas contra a gripe 77.401 pessoas com mais de 85 anos, com uma taxa de cobertura vacinal de 22,65%. Contra a covid-19 foram administradas nesta faixa etária 55.288 vacinas, com uma cobertura vacinal de 16,18%.

A faixa etária com mais vacinação foi até agora a das pessoas entre os 70 e os 79 anos, com 180.010 a receberem a vacina contra a gripe e 109.392 a vacina contra a covid-19.

O total de pessoas com 60 anos ou mais vacinadas contra a gripe chegou nas primeiras duas semanas aos 449.105 (14,94% de cobertura vacinal), tendo 279.147 (9,29%) recebido a vacina contra a covid-19.

A campanha de vacinação Sazonal outono-inverno 2025-2026 decorre até 30 de abril de 2026, em unidades de saúde do SNS e em 2.500 farmácias comunitárias, e o objetivo da DGS é vacinar cerca de 2,5 milhões contra a gripe e 1,5 milhão contra a covid-19.

Sob o lema "Vacine-se e proteja os momentos mais importantes", a campanha sazonal, que arrancou em 23 de setembro, traz este ano como novidade a vacinação gratuita contra a gripe para todas as crianças entre os seis e os 23 meses e comparticipada para as que têm entre os dois e os cinco anos.

A DGS recomenda a vacinação contra a gripe e a covid-19 a todos os maiores de 60 anos, aos doentes crónicos de todas as idades e aos profissionais de saúde, recordando a importância da imunização contra estes vírus.