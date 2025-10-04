Nacional com duas novidades no 'onze' diante do Moreirense
Nacional - Moreirense joga-se a partir das 15h30 no Estádio da Madeira
O Clube Desportivo Nacional procura esta tarde a sua primeira vitória em casa, em jogos a contar para a Liga Portugal Betclic ( I Liga).
A partir das 15h30, e no Estádio da Madeira os alvinegros recebem a visita do Moreirense, num duelo a contar para a oitava jornada da principal liga portuguesa de futebol profissional
Neste encontro o técnico da equipa insular, Tiago Margarido procedeu a duas alterações no onze, que no passado fim-de-semana venceu o Sporting de Braga. No sector defensivo o técnico fez entrar Alan Nuñez e Matheus Dias para os lugares de Ulisses e João Aurélio.
O onze alvinegro é o seguinte: Kaique, Alan Nuñez, Léo Santos, Zé Vitor, José Gomes, Igor Liziero, Matheus Dias, Chiheb Labidi, Pablo Ruan, Jesús Ramírez e Paulinho Bóia.
Do lado do Moreirense a equipa inicial é composta por Caio Secco, Dinis Pinto, Marcelo, Maracás, Francisco Domingues, Vasco Sousa, Alan, Mateja Stjepanovi?, Diogo Travassos, Yan Lincon e Kiko Bondoso.
À entrada para esta oitava jornada da I Liga a formação de Moreira de Cónegos ocupa a quarta posição, somando 15 pontos, enquanto os nacionalistas estão no 14.º posto com sete pontos conquistados.