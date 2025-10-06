3.500 vacinas da gripe na primeira semana de campanha na Madeira

Na primeira semana da campanha de vacinação sazonal da gripe e da covid-19, entre 23 e 28 de Setembro, foram vacinadas, na Madeira, perto de 3.500 pessoas contra a gripe (1,4% da população regional). Já contra a covid-19, o número foi bastante inferior, ficando-se pelas 725 pessoas inoculadas.

Os dados constam do primeiro boletim divulgado pela Direcção Regional da Saúde na semana passada, documento que quase 2.700 dos vacinados contra a gripe tinham mais de 60 anos, faixa etária que este ano passou a beneficiar da vacina gratuita. No ano passado, tinham acesso gratuito à vacinação todos os residentes a partir dos 50 anos.

Além disso, o mesmo boletim dá conta de que 1.133 vacinas foram de dose elevada, que na Região foi reservada para pessoas com 75 ou mais anos.

No que toca à vacinação contra a covid-19, os números não são tão expressivos, um pouco em linha com aquela que tem sido a tendência nos últimos anos, após o abrandar da pandemia. 614 dos 725 vacinados tinham mais de 60 anos, sendo que mais de metade sofre de doenças crónicas.