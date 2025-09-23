Vacinação contra gripe e covid-19 começa hoje com meta de vacinar quatro milhões até ao Natal

A campanha de vacinação contra a gripe e a covid-19 arranca hoje em unidades do SNS e farmácias, visando imunizar contra a gripe 2,5 milhões de pessoas e 1,5 milhões contra a covid-19 até ao Natal, anunciou a Direção-Geral da Saúde.

Sob o lema "Vacine-se e proteja os momentos mais importantes", a campanha sazonal traz como novidade a vacinação gratuita contra a gripe para todas as crianças entre os seis e os 23 meses, e comparticipada para as que têm entre os dois e os cinco anos, disse à agência Lusa o subdiretor-geral da Saúde, André Peralta Santos.

"Este ano temos uma novidade que está também decorrente de, nos bebés e nas crianças até aos cinco anos, a gripe causar doença que muitas vezes acaba em internamentos, felizmente com a recuperação total", salientou.

André Peralta Santos lembrou que devem vacinar-se contra a gripe e a covid-19 os maiores de 60 anos, os doentes crónicos de todas as idades e os profissionais de saúde, recordando a importância da imunização contra estes vírus que "continuam a causar doença grave, especialmente nos mais idosos".

As pessoas entre os 60 e os 84 anos podem vacinar-se no centro de saúde ou nas farmácias. Tal como na campanha anterior, os maiores de 85 anos, que estão em maior risco de desenvolver gripe grave, terão acesso "a uma vacina com uma dose reforçada que confere uma proteção extra".

André Peralta Santos assegurou que há vacinas para todas as pessoas elegíveis para vacinação, salientando que o objetivo é vacinar cerca de 2,5 milhões contra a gripe e 1,5 milhão contra a Covid-19, antes do Natal.

"Isto é importante e prende-se um pouco com o lema deste ano", disse, explicando que o inverno tem "momentos muito importantes" de festividades e, por isso, a importância de as pessoas se vacinarem até, idealmente, 15 de dezembro, apesar de a campanha se prolongar durante o inverno.

Sobre a hesitação vacinal, o subdiretor-geral da Saúde reforçou que as vacinas da gripe e da Covid-19 são "muito seguras" e representam o "meio mais simples e eficaz" de prevenir a doença grave causada por estes vírus.

"Todos os anos sabemos que a gripe, especialmente nos meses de dezembro e janeiro, tem um pico, é muito frequente, E, portanto, nós queremos que os portugueses se vacinem para se protegerem contra a doença grave", reforçou.

Questionado sobre a atual circulação do vírus da covid-19, André Peralta Santos explicou que, apesar do aumento nos meses de verão, não causou constrangimentos aos serviços de saúde, como aconteceu nos primeiros anos da pandemia.

"Continua a causar doença grave, felizmente muito menos do que aquela que já causou". Daí, o objetivo de "vacinar o maior número de pessoas" para evitar formas graves da doença.

Mas ressalvou: "o volume de doentes com Covid-19 não é algo que nos cause uma preocupação de poder gerar constrangimentos nas urgências ou nos internamentos dos hospitais".

A campanha de vacinação Sazonal outono-inverno 2025-2026 decorre entre 23 de setembro e 30 de abril de 2026 em unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde e farmácias comunitárias.

Numa nota enviada à agência Lusa, a presidente da Associação Nacional de Farmácias (ANF), Ema Paulino, avançou que a campanha decorrerá em 2.500 farmácias, dirigindo-se à população entre os 60 e os 84 anos.

Ema Paulino alertou para o crescimento da hesitação vacinal e da desinformação, tanto a nível nacional como internacional, apelando à confiança na ciência.

"A vacinação é um ato seguro, rápido e eficaz de proteção individual e coletiva", vincou, apelando às pessoas elegíveis para que agendem já a sua marcação, preparando-se para "os meses de maior circulação de vírus".