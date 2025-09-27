Cinco mil visitaram 'V Semana da Alimentação do Funchal'

A 'V Semana da Alimentação do Município do Funchal' que termina este sábado, 27 de Setembro, "registou este ano uma afluência de cerca de 5 mil pessoas", num evento que decorreu entre o Largo da Restauração e a Placa Central da Avenida Arriaga, "terminando no Parque Ecológico do Funchal (PECOF) (...) com a colheita e confecção de doce de uveira-da-serra, uma actividade que reuniu mais de três dezenas de participantes", informa a autarquia.

Salienta em nota de imprensa que, "inserida na Estratégia Alimentar do Funchal - SEMEAR, a iniciativa teve como principal objetivo valorizar este fruto local e sazonal, além de dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelo PECOF na preservação da espécie".

Assim, continua, "durante a manhã, os participantes foram convidados a colher a uveira-da-serra e, em seguida, a aprender as técnicas de preparação da compota, num momento que combinou convívio, aprendizagem e contacto direto com a natureza" e, no final da actividade, "cada participante levou para casa uma compota produzida no local".

Esta iniciativa, garante a CMF, "reforça o compromisso do Município do Funchal de promover hábitos alimentares saudáveis e valorizar os produtos regionais", conclui.