Bombeiros Sapadores do Funchal com mais de 5.200 ocorrências

Este sábado, a Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal celebrou 137 anos de existência. Durante a cerimónia, a secretária regional da Saúde e Protecção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, destacou o papel crucial da corporação, que respondeu a mais de 5.200 ocorrências apenas entre Janeiro e Setembro deste ano.

A governante sublinhou a importância dos 132 bombeiros profissionais na protecção de pessoas, bens e ambiente, agradecendo a coragem e a dedicação dos actuais elementos e lembrando todos os que, ao longo da história, vestiram a farda e ajudaram a construir o prestígio da corporação.

Micaela Freitas frisou que os riscos actuais são “mais complexos e imprevisíveis”, exigindo cooperação entre corporações, Protecção Civil, forças de segurança, serviços de saúde e autarquias. Destacou ainda o investimento na formação, referindo que, só este ano, os sapadores participaram em 51 acções que beneficiaram 180 bombeiros, e recordou a realização do Curso Profissional de Bombeiro, com equivalência ao 12.º ano – o primeiro do género no país.

A secretária regional anunciou também o desenvolvimento do futuro Centro Regional de Formação na área da emergência e protecção civil, a integração de 12 elementos da companhia nas Brigadas Helitransportadas e a operação permanente de ataque inicial em incêndios rurais, assegurando a prontidão da corporação.