Bombeiros e helicóptero mobilizados para queimada no Monte
Um alerta para uma queimada, há instantes, fez mobilizar até à zona do Monte três corporações de bombeiros e o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil.
Foram accionados, em triangulação de meios, os Bombeiros Voluntários Madeirenses, os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.
No entanto, após chegar ao local, verificaram que se tratava de uma queimada autorizada.
Os meios foram desmobilizados.
Vídeo Gonçalo Luís
