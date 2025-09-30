 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Bombeiros e helicóptero mobilizados para queimada no Monte

None
Foto DR

Um alerta para uma queimada, há instantes, fez mobilizar até à zona do Monte três corporações de bombeiros e o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil. 

Foram accionados, em triangulação de meios, os Bombeiros Voluntários Madeirenses, os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

No entanto, após chegar ao local, verificaram que se tratava de uma queimada autorizada. 

Os meios foram desmobilizados. 

Vídeo Gonçalo Luís

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo