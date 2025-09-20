Bombeiros extinguem queimada não autorizada em Santa Luzia
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados, esta tarde, para extinguir um fogo em mato na Rua da Levada de Santa Luzia, no Funchal.
A corporação, após ter recebido o alerta pelas 16h20, mobilizou um veículo pesado de combate a incêndios e cinco elementos.
Quando chegaram ao local verificaram que se tratava de uma queimada não autorizada, tendo apagado o foco de incêndio.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo