PS defende ligação dos Maroços às Funduras e criação de um centro de apoio social

A candidatura do PS à Câmara Municipal de Machico prometeu esta terça-feira, 7 de Outubro, criar, caso chega à presidência da autarquia, um acesso automóvel entre os Maroços e a zona das Funduras.

Em nota emitida, o candidato socialista Hugo Marques revela que tem em vista dois "grandes objectivos", nomeadamente "servir os terrenos agrícolas situados nesta zona de difícil acesso e facilitar a acção das forças de protecção civil em caso de necessidade de alguma intervenção".

Hugo Marques afirma que o projecto para a obra está a ser estudado, apontando, contudo, que uma das soluções mais viáveis deverá ser a continuação da estrada D. João até às Funduras.

“A abertura deste acesso é uma medida de grande importância para as pessoas que têm terrenos nestas zonas e acabará por funcionar como mais um incentivo à manutenção da paisagem agrícola, evitando a proliferação de baldios e ajudando a prevenir incêndios e a garantir a segurança e a valorização do território”, destaca o candidato do PS.

Hugo Marques assume também o compromisso de criar um apoio financeiro para os munícipes que garantam a limpeza e a manutenção dos respectivos terrenos agrícolas, assim como de garantir o pagamento da água de rega aos agricultores: “Trata-se de uma ajuda fundamental para garantir a continuidade do setor primário no nosso concelho."

Por outro lado, também nos Maroços, e tendo em vista a melhoria da mobilidade, os socialistas pretendem avançar com a criação de lugares de estacionamento no caminho da Ribeira das Cales, facilitando a vida aos moradores naquela zona.

Além disso, outra das pretensões de Hugo Marques passa pela recuperação da antiga escola dos Maroços, fechada há largos anos, transformando-a num centro de apoio social e também num espaço para acolher a Associação de Columbofilia.