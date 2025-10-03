PAN defende Criação de Comissão de Protecção de Pessoa Idosa

Sob o mote "Fazer diferente pelo Funchal", o PAN defende a criação de uma Comissão de Proteção da Pessoa Idosa.

"Há um trabalho feito para a criação desta Comissão sobre a responsabilidade da autarquia, que foi apresentado aos executivos mas nem PS nem PSD tiveram a visão para a discussão do projecto.", refere a cabeça-de-lista à Câmara do Funchal.

Esta Comissão funcionaria nos moldes das Comissões de Protecção de Crianças e Jovens, com especial enfoque na defesa dos idosos e na prevenção de todos os tipos de violência, conforme diz a nota de imprensa.

O objectivo é assegurar os direitos das pessoas idosas, combater o isolamento social e demográfico, agir sobre a violência que é exercida sobre os mesmos e unir sinergias para um trabalho de prevenção

"Falamos de segurança nas ruas, mas temos de começar pela segurança dentro das casas. E numa população cada vez mais envelhecida, temos que trabalhar em medidas para a proteção dos mesmos.", evidencia Mónica Freitas.

Este projecto foi desenvolvido em 2019/2020 por uma Associação em parceria com diferentes pessoas de diversas áreas e que contou ainda com a participação ativa de idosos na discussão de matérias do seu interesse

"Queremos recuperar esta proposta, da qual eu na altura enquanto voluntária participei na sua elaboração e levar em frente. Foi um trabalho feito em parceria e é esse tipo de política que me comprometo a executar: de proximidade e envolvimento da população local.", concluiu.