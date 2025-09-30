Centro Social de Santa Cecília apoia mais de 300 pessoas com respostas sociais alargadas
O Centro Social e Paroquial de Santa Cecília, em Câmara de Lobos, presta actualmente apoio directo a cerca de 280 crianças e 35 idosos, através de um conjunto diversificado de respostas sociais e comunitárias.
A instituição foi visitada esta segunda-feira, 29 de Setembro, pela secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, que destacou o papel “exemplar” do centro na coesão social local. A governante fez-se acompanhar pela presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, Nivalda Gonçalves, e foi recebida pelo presidente do Centro, Padre Paulo Sérgio Silva, e pela restante equipa dirigente.
Entre as valências visitadas estiveram o Centro de Dia, que acolhe 25 idosos, e o Centro Comunitário, que acolheu, na ocasião, a entrega de diplomas a cerca de 50 participantes do projecto 'Ser +', dedicado à capacitação social. Além disso, a governante passou pelo Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL), onde existe o Infantário, que actualmente recebe cerca de 90 crianças.
Paula Margarido passou também pela cozinha do Centro, onde diariamente são confecionadas cerca de 200 refeições para as diferentes valências, número que, durante o Verão, sobe para 500. A visita incluiu ainda a Sala Snoezelen, dedicada à estimulação sensorial, e terminou no ATL do Bairro da Palmeira, onde foram exibidos trabalhos realizados pelas crianças. O Centro Social e Paroquial de Santa Cecília tem desenvolvido também respostas de emergência alimentar e projectos de capacitação de adultos, com especial incidência em áreas socialmente vulneráveis de Câmara de Lobos.
A secretária Regional destacou o impacto do trabalho desenvolvido, referindo que “o Centro Social e Paroquial de Santa Cecília é um exemplo da força da comunidade quando se organiza em torno da solidariedade”.