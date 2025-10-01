Nova Direita defende gabinete de apoio às pessoas com deficiência no Funchal

O cabeça de lista da Nova Direita (ND) à Câmara do Funchal, na Madeira, nas eleições autárquicas de 12 de outubro, defendeu hoje a criação de um gabinete municipal de apoio às pessoas com deficiência.

Paulo Azevedo afirmou, em declarações aos jornalistas, que o partido tem sido abordado por famílias que se deparam com este problema e com a falta de soluções, salientando que os partidos políticos e o Governo Regional (PSD/CDS-PP) "esqueceram-se das pessoas com deficiência".

"O trabalho que é feito, se existe esse trabalho, é um trabalho tão silencioso, é um trabalho que as pessoas também não conhecem", apontou.

O candidato, que é também líder da ND na região, reuniu hoje com a Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais, na freguesia de Santo António, uma iniciativa no âmbito da campanha eleitoral.

Paulo Azevedo realçou que muitas famílias, que cuidam de pessoas com deficiências de vários tipos, estão preocupadas, por exemplo, sobre quem irá cuidar dos seus parentes em caso de morte dos cuidadores, "porque não existe uma instituição que fique com aquelas pessoas 24 horas".

"Por isso, a intenção da Nova Direta é ter uma proposta (...), porque essas pessoas também são seres humanos, são pessoas que não pediram para nascer assim e têm de ter um cuidado especial", reforçou.

O candidato salientou que o gabinete pretende encontrar "todo o tipo de soluções que essas pessoas venham a precisar" e que deverá ter uma verba associada que ajude a pagar, nomeadamente, alimentação, uma instituição, medicação ou consultas médicas.

O empresário, de 51 anos, admitiu que nas últimas eleições legislativas regionais, em março deste ano, foi interpelado por pessoas com deficiência acerca de que medidas o partido tinha para elas, reconhecendo que não as tinha e apercebendo-se que "é um lapso que passa por todos os partidos políticos".

Devido "a estas chamadas de atenção que tivemos ao longo destas duas eleições, achamos por bem (...) criar um projeto, uma proposta para esta criação deste gabinete de apoio às pessoas com deficiência", concluiu.

O partido não tem representação autárquica no Funchal, a principal e mais populosa cidade da Madeira, com 108.129 habitantes (dados oficiais referentes a 2024).

O atual executivo da Câmara do Funchal é composto por seis vereadores da coligação PSD/CDS-PP, chefiado por Cristina Pedra, e cinco sem pelouro da coligação Confiança, liderada pelo PS.

Candidatam-se à Câmara do Funchal nestas eleições Paulo Azevedo (Nova Direita), Mónica Freitas (PAN), Marta Sofia (Livre), Luís Filipe Santos (Chega), Rui Caetano (PS), Miguel Pita (ADN), Fátima Aveiro (JPP), Raquel Coelho (PTP), Válter Rodrigues (MPT), Jorge Carvalho (coligação PSD/CDS-PP), Ricardo Lume (CDU -- coligação PCP/PEV), Sara Jardim (IL), Liana Reis (RIR) e Dina Letra (BE).