Madeira perde ligação à Islândia

A companhia islandesa PLAY Airlines anunciou que, a partir desta segunda-feira, 29 de Setembro de 2025, irá encerrar todas as suas operações, cancelando todos os voos programados, incluindo os que partiriam da Madeira às terças-feiras. A decisão deve-se a dificuldades financeiras, baixa venda de bilhetes e conflitos laborais.

A ligação entre a Madeira e a Islândia tinha começado em Outubro de 2024, com o voo inaugural marcado para terça-feira, 15 de Outubro, oferecendo voos directos semanais entre o Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo e a Islândia.

No site da companhia, os passageiros foram informados sobre alternativas de viagem, possibilidade de “tarifas de resgate” em outras companhias e instruções para reembolso, quer tenham adquirido bilhetes com cartão de pagamento, quer como parte de pacotes de viagem através de agências no EEE – Espaço Económico Europeu. Alguns direitos adicionais podem ser aplicáveis segundo os regulamentos da UE para passageiros aéreos, devendo reivindicações em caso de falência ser dirigidas ao administrador designado.

A PLAY Airlines lamenta a interrupção e agradece a compreensão dos passageiros.