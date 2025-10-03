CDU exige valorização dos trabalhadores da Câmara Municipal do Funchal

A CDU realizou, hoje, um conjunto de acções de contacto com os trabalhadores da Câmara Municipal do Funchal (CMF), defendendo a "necessidade urgente" de melhorar as condições de trabalho, valorizar carreiras e salários, e reforçar os recursos humanos da autarquia.

Durante a iniciativa, realizada junto à Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos dos Viveiros, o candidato da CDU à Câmara Municipal do Funchal, Ricardo Lume, foi categórico. "É preciso valorizar e reconhecer o trabalho desenvolvido pelos funcionários da CMF. Trabalhadores da salubridade, oficinas, obras públicas, protecção civil municipal, serviços administrativos, fiscais, técnicos ambientais, assistentes operacionais, bombeiros, entre muitos outros, desempenham tarefas essenciais, muitas vezes invisíveis, mas absolutamente indispensáveis para o funcionamento da cidade", frisou.

Ao longo dos anos, os sucessivos executivos da CMF não valorizaram devidamente os seus funcionários, há trabalhadores com 20 e 30 anos de serviço que continuam a ganhar apenas o salário mínimo, existem profissionais a desempenhar funções muito acima da sua categoria, sem a devida valorização. Persistem carências gritantes de condições materiais e uma enorme falta de recursos humanos para dar resposta às necessidades do concelho Ricardo Lume, candidato da CDU à Câmara Municipal do Funchal

O candidato da CDU lembrou que "os trabalhadores da Região, e em particular os da CMF, sabem que quando é preciso lutar pelos seus direitos, é com a CDU que podem contar. Foi graças à luta dos trabalhadores, e à persistência da CDU, que se conquistaram vitórias importantes: o subsídio de insalubridade, a reabilitação dos balneários e a cantina das oficinas da Fundoa. Mas ainda há muito por conquistar", sublinhou.

Ricardo Lume sublinhou que os trabalhadores da autarquia precisam de uma voz firme na vereação da CMF e essa voz só pode ser garantida com a eleição de um vereador da CDU.

"A valorização dos trabalhadores não pode resumir-se a medalhas no Dia da Cidade ou a menções honrosas ocasionais. É preciso salários justos, carreiras valorizadas, condições dignas de trabalho e mais meios humanos e materiais. Sem trabalhadores, que se sentem valorizados e respeitados, a cidade não funciona. E sem CDU na Câmara, os trabalhadores ficam sem voz", referiu, reforçando que a CDU que "está sempre ao lado dos trabalhadores", nas ruas, nas empresas e nos locais de trabalho.