Livre tem como objectivo político eleger para a Assembleia Municipal do Funchal

O Livre afirma ter como seu objectivo político a eleição para a Assembleia Municipal do Funchal e acreditar que "o futuro se constrói com a força das melhores propostas, independentemente de quem as apresenta". A candidatura encabeçada por Marta Sofia afirma que aas preocupações do Livre são as prioridades do Funchal.

Num comunicado enviado à imprensa, a cabeça-de-lista diz que o foco passa pela fiscalização do executivo, garantindo que as propostas mais urgentes são efectivamente cumpridas.

"Fiquei só com a dúvida do que é um transporte público vertical, e muito preocupada com a ideia de que o aumento de pisos nos edifícios já construídos faz é uma solução para a crise da habitação. Será que agora querem nivelar a construção de andares com base no exemplo do Savoy Palace?", questiona a candidata, referindo-se a ideias que foram deixadas no debate autárquico ontem promovido pela RTP-Madeira.

O Livre afiança que "continuará a ser essa força propositiva e agregadora, chamando todos à responsabilidade para que as boas ideias se transformem em acções concretas". "O importante é a execução das nossas propostas, especialmente no que concerne à Habitação para famílias, mães e pais solteiros, e outras pessoas em risco de despejo, e com foco nos jovens que procuram soluções de arrendamento, compra ou residências estudantis", explica Marta Sofia.

A candidatura assume que não se limita a sonhar: "apresentamos um caminho fundamentado e a vontade política para transformar as nossas propostas em realidade". "A adesão às nossas medidas prova que é possível aliar rigor, justiça social, urbana e sustentabilidade ecológica na governação do Funchal", termina.