JPP defende Programa Municipal Integrado de Acompanhamento aos Idosos

O candidato do Juntos pelo Povo (JPP) à presidência da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Miguel Ganança, defende que “uma sociedade que não cuida dos seus idosos perde a sua dignidade”. Nesse sentido, a candidatura apresenta como compromisso central a criação de um Programa Municipal Integrado de Acompanhamento aos Idosos, uma resposta estruturada e coordenada para combater o isolamento e a pobreza entre a população mais envelhecida.

Em nota à imprensa, diz que "actualmente, existem respostas dispersas no concelho, mas não existe uma estratégia municipal que integre de forma clara e coordenada todos os recursos disponíveis". O objectivo do programa, prossegue, "é simples e directo: ouvir, monitorizar e apoiar a qualidade dos cuidados prestados aos nossos idosos, garantindo mais dignidade e segurança no seu dia-a-dia".



Miguel Ganança explica que a proposta passa por reforçar o trabalho com os centros sociais das diferentes freguesias, reforçar o apoio domiciliário e criar uma rede de acompanhamento municipal com técnicos especializados.

“Queremos que nenhum idoso se sinta sozinho ou abandonado. A Câmara tem de ser o elo que une, que coordena e que garante resultados. É isso que propomos: integrar, reforçar e estar presente onde hoje há falhas”, sublinha.



O candidato do JPP recorda que muitos idosos do concelho vivem em condições de fragilidade e debilidade física, muitas vezes sem família próxima.

“É tempo de transformar a forma como olhamos para quem envelheceu. Não basta apoiar pontualmente. É preciso planear e integrar, criando um programa municipal sólido, capaz de garantir dignidade, qualidade de vida e respeito por quem tanto já deu à nossa terra", salienta.



