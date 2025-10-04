Albuquerque elogia governação local e anuncia projectos para Câmara de Lobos

No encerramento da sessão solene do Dia do Concelho, Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, elogiou os decisores políticos locais, qualificando-os como de “excepcional qualidade” e com “resultados extremamente positivos para o concelho”.

O governante sublinhou que “não entram por caminhos que muitas vezes levam à estagnação de concelhos ou freguesias” e que muitas decisões, embora difíceis, foram fundamentais para o progresso.

Albuquerque destacou a educação como “decisiva e fundamental”, considerando-a o “elevador social que assegura a equidade”, e apontou a transformação de Câmara de Lobos em “um dos sítios mais atractivos do ponto de vista da fixação e do turismo”.

Referiu ainda projectos estruturantes de acessibilidades, como a via rápida para o Estreito, o prolongamento para o Jardim da Serra e o futuro túnel para o Curral das Freiras, assim como a via distribuidora Covão-Calvário-Marinheira, garantindo que os investimentos continuarão independentemente das críticas.

Na área da habitação, Albuquerque reconheceu a necessidade de novas soluções devido à crescente atractividade da Madeira, prometendo habitação pública integrada nos melhores locais e criticando a estigmatização do senhorio.

O presidente do Governo Regional apontou a construção de novos lares e residências para a terceira idade como prioridade e anunciou que o Curral das Freiras será um novo polo de atractividade com a implementação do teleférico, frisando que “não se pode hesitar na tomada de decisões que são fundamentais para o futuro de todos nós”.